Balıkesir'in Havran ilçesinde saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Yağışın ardından oluşan sel suları iki otomobil ile park halindeki damperli bir kamyonu ve patos makinesini sürükledi. KÖPRÜ HASAR GÖRDÜ, MAHALLEYE ULAŞIM KESİLDİ Dereören Mahallesi'nde sel suları iki otomobili sürükledi, elektrik direkleri devrildi. Mahallenin girişindeki köprünün hasar görmesi nedeniyle Dereören'e ulaşım kesildi. Dereören Mahallesi Muhtarı Bülent Özkan, “Çok büyük bir afet yaşadık. Şu an için can kaybı görünmüyor, şükürler olsun” dedi. KARAYOLUNDA ULAŞIM AKSADI Balıkesir-Havran Karayolu'nun Ayrancı mevkisinde yağışla birlikte yamaçtan sürüklenen toprak, yolun bir kısmına savruldu. Ulaşımda aksamalar yaşanırken trafik ekipleri geçişleri kontrollü sağladı. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Geç saatlerde yağmur etkisini azaltırken ilçede ekiplerin çalışmaları sürdü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.