Mill Creek'te gerçekleştirilen müdahalede, yerli balık türlerini korumak amacıyla kimyasal maddeler kullanıldı. Kilometrelerce uzanan dere yatağında yürütülen çalışma, suyun alışılmadık görüntüsüyle dikkat çekti.

YABANCI BALIKLARDAN KURTULMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Utah Yaban Hayatı Kaynakları Dairesi, Mill Creek'in yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bölgeye yasa dışı yollarla bırakılan yabancı alabalık türlerinin, yerli Bonneville alabalıklarının yaşam alanını tehdit ettiği belirtildi.

Yetkililer, yabancı balıkları ortadan kaldırmak amacıyla rotenon adlı kimyasal maddeyi kullandı. Balıklar üzerinde etkili olan bu maddenin dere boyunca kontrolsüz şekilde yayılmasını önlemek için uygulama alanının aşağı kesimlerinde ek önlemler alındı.

Bu kapsamda suya potasyum permanganat eklendi. Rotenonun etkisini gidermek amacıyla kullanılan madde, derenin suyunun pembe ve kırmızı tonlarına dönüşmesine neden oldu.

YERLİ BALIKLARI ÖNCEDEN GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDILAR

Çalışma başlamadan önce deredeki yerli Bonneville alabalıklarının mümkün olduğunca büyük bir bölümü toplanarak güvenli alanlara götürüldü. Su koşullarının yeniden uygun hale gelmesinin ardından bu balıkların dereye geri bırakılması planlandı.

Yetkililer, bölgede daha önce de yabancı balık türleriyle mücadele edildiğini ancak sonradan yasa dışı şekilde bırakılan balıkların koruma çalışmalarını tehlikeye attığını açıkladı.

Kimyasal müdahale sırasında derenin ilgili bölümü geçici olarak halkın kullanımına kapatıldı. Yabancı balıkların tamamen ortadan kaldırılması için ilerleyen dönemde yeni çalışmalar yapılabileceği belirtildi.

Suyun kırmızıya dönüşmesi dikkat çekerken uygulama, kimyasal maddelerin çevresel etkileri konusunda tartışmalara da neden oldu. Yetkililer ise müdahalenin yerli balık popülasyonunu korumak amacıyla kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.