ABD Arazi Islah Bürosu (Bureau of Reclamation), Grand Canyon yakınlarında istilacı küçük ağızlı levreklerin (smallmouth bass) çoğalmasını engellemek amacıyla yürütülen soğuk karışım su salım operasyonunun 2026 yılında uygulanmayacağını açıkladı. Karara gerekçe olarak, zaten baskı altında olan hidroelektrik sistemindeki ciddi üretim kaygıları gösterildi.

KURAKLIK SU SICAKLIĞINI ARTIRDI

Powell Gölü'ndeki su seviyelerinin kuraklık nedeniyle düşmesi, yüzeydeki sıcak suların barajın türbin su alma yapılarına yaklaşmasına yol açtı. Baraj altından salınan suların sıcaklığının küçük ağızlı levreklerin yumurtlama eşiği olan 15,5°C'nin (60°F) üzerine çıkmasıyla birlikte, bölgedeki yerli türlerden biri olan koruma altındaki kambur balığı üzerindeki yırtıcı baskısı arttı.

İKİ YILLIK BİLANÇO 25,6 MİLYON DOLAR

Yöneticiler, nehir suyunu soğutmak amacıyla cebri borulardan geçen suyu daha derindeki tahliye vanalarından alınan soğuk suyla karıştırarak nehrin alt kısımlarına saldı.

Uygulamanın iki yıllık bilançosu şu şekilde gerçekleşti:

2024 yılı: 132 gün süren operasyonda 892.694 akre-ayak su türbinleri baypas etti. 372.341 MWh elektrik üretimi kaybedilirken, ikame enerji maliyeti 19,1 milyon dolar oldu. Yapılan izlemelerde 76 millik hatta ana nehir yatağında üreme tespit edilmedi.

2025 yılı: Hedef mesafenin daraltıldığı operasyonda 376.119 akre-ayak su baypas edildi. 145.227 MWh üretim kaybı yaşanırken ikame enerji maliyeti 6,5 milyon dolara geriledi. Bölgede 38 küçük ağızlı levrek kaydedildi ancak üremeye rastlanmadı.

Çalışmalar sonucunda suyun soğutulmasıyla istilacı türün üremesinin önüne geçilse de, türbinlerin baypas edilmesi Batı Bölgesi Güç Yönetimi (Western Area Power Administration) verilerine göre toplam 25,6 milyon dolarlık ek enerji maliyetine neden oldu. Ayrıca elektrik gelirlerinin azalması, altyapı bakımını finanse eden Havza Fonu'nu olumsuz etkiledi.

2026 YILINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER DENENECEK

Arazi Islah Bürosu, Cool Mix akışlarının durdurulmasının ardından 2026 yılı için alternatif tedbirler alınacağını duyurdu. Kurum; hızlı müdahaleli balık temizleme çalışmalarının artırılacağını, durgun su alanlarının fiziki yapısının değiştirilerek yumurtlamaya elverişsiz hale getirileceğini ve kalıcı yapısal çözümler üzerinde çalışılacağını bildirdi. Bu kapsamda 2025 yılında barajın 3,5 mil altındaki bir durgun suda akıntı hızı artırılarak alan levrekler için elverişsiz hale getirilmişti.