Yunanistan'ın Syros Adası'ndaki bir restoranın sahibi, vergi müfettişlerinin soğuk hava deposunda bulunan balığın satış belgesiyle uyuşmayacak kadar taze olduğunu belirlemesi üzerine 500 euro para cezasına çarptırıldı. İşletme sahibi karara itiraz etti ve cezayı iptal ettirmeyi başardı.

Yunanistan'ın Syros Adası'nda bir restoranda yapılan vergi denetimi, sıra dışı bir cezaya neden oldu.

Vergi müfettişleri, restoranın soğuk hava deposunda bulunan 3,5 kilogramlık orfoz balığının, ibraz edilen 7 günlük satış fişiyle uyuşmayacak kadar taze olduğuna karar verdi.

Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri İdaresi yetkilileri, balığın sert derisi ve gözlerinin görünümünü tazeliğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Müfettişlere göre balığın bu özellikleri, 7 gün önce satın alınmış olmasıyla bağdaşmıyordu. Bunun üzerine restoran sahibine 500 euro para cezası uygulandı.

500 euroluk cezaya itiraz etti

Restoran sahibi, denetçilerin kararına itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yunanistan Vergi İdaresi Uyuşmazlık Çözümleme Müdürlüğü (DED), müfettişlerin balığın daha sonraki bir tarihte satın alındığını kanıtlayan yeterli objektif veya bilimsel delil sunamadığına hükmetti.

Balığın görünümünün tek başına satın alma tarihini kanıtlamaya yeterli olmadığı değerlendirilirken, vergi ihlalinin de kanıtlanmadığı sonucuna varıldı. Böylece 500 euroluk ceza iptal edildi.

Balığın tazeliğini anlamada gözlerin görünümü önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Taze balıkların gözleri genellikle berrak, parlak ve hafif dışbükey olurken, zaman geçtikçe gözler bulanıklaşabiliyor ve içeri doğru çökebiliyor.

Yunanistan'da vergi denetimleri sıkılaştırıldı

Yunanistan'da vergi ihlallerine yönelik denetimler son yıllarda artırıldı. Kurumun verilerine göre, bu yıl temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 2.250 işletme denetlendi ve 13 binden fazla ihlal tespit edildi. Uygulanan para cezalarının toplamı ise 1 milyon euroyu aştı.

Denetimler Paros, Korfu ve Rodos gibi turistik adaların yanı sıra farklı bölgelerdeki işletmeleri de kapsadı. Kontrollerde özellikle faturaların doğru şekilde düzenlenip düzenlenmediği incelendi.

Tavernalardan bar ve kafelere, gezi teknelerinden diğer turistik işletmelere kadar farklı alanlarda yapılan denetimlerde; hiç fatura düzenlenmemesi, yanlış bilgi içeren faturalar ve mevzuata uygun olmayan işlemler mercek altına alındı.