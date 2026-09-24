Nehirlerde kurulan barajlar, üreme dönemlerinde akıntıya karşı yüzen somon balıklarının göç yollarını kapatmaya devam ederken, bu soruna yönelik yeni bir teknolojik çözüm devreye sokuldu. ABD merkezli Whooshh Innovations şirketi tarafından geliştirilen ve "Somon Topu" (Salmon Cannon) olarak adlandırılan sistem, balıkların engelleri saniyeler içinde aşmasını sağlıyor.

BASINÇLI HAVA EV ESNEK TÜPLER KULLANILIYOR

Geleneksel balık merdivenlerinden farklı bir çalışma prensibine sahip olan sistemde, canlı balıklar özel olarak tasarlanmış esnek bir tüpün içine alınıyor. Balıklar, tüp içerisinde oluşturulan hava akımı ve basınç farkı sayesinde hedeflenen noktaya doğru ilerletiliyor.

ABD'nin Washington eyaletinde Chinook somonu ve çelikbaş alabalığı ile gerçekleştirilen testlerde, balıkların tüp içerisindeki taşıma hızının saniyede 5 ila 10 metreye ulaştığı kaydedildi. Fisheries Research dergisinde yayımlanan araştırmada da sistemin işleyişi incelenerek balıkların baraj engelini birkaç saniyede geçebildiği doğrulandı.

GÖÇ ROTALARININ KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Yaşam döngülerinin bir bölümünü okyanusta geçiren ve üremek amacıyla doğdukları nehir yukarılarına dönmek zorunda olan somonlar için göç yollarının açık kalması kritik önem taşıyor. Geliştiriciler, söz konusu teknolojinin tüm geleneksel yöntemlerin yerini almasından ziyade, mevcut altyapıların yetersiz kaldığı noktalarda alternatif bir geçiş imkanı sunmasını hedefliyor.