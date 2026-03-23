Çin devlet televizyonu, ülke genelindeki balık pazarlarında satılan canlı balıkların yetkisiz kimyasallarla uyuşturulduğunu gösteren gizli çekim görüntüleri yayınladı.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) 2 aylık soruşturması, Chongqing ve Shandong başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerindeki balık pazarlarında rahatsız edici bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Uzun mesafe taşımacılığı sırasında ilaçlanan balıkların pazarlarda hareketsiz kaldığı, su değişimi ve oksijenle kısa sürede yeniden canlandığı görüntülendi.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Güvenlik kamerası görüntüleri çarpıcı bir sahneyi belgeledi: Tankta ölü gibi hareketsiz yatan balık, satıcının suyu değiştirip oksijen vermesinin ardından bir saatten kısa sürede yeniden yüzmeye başladı. Ayrı görüntülerde ise bir işçinin "Balık Koruma" etiketli bir sıvıyı tanka döktüğü ve balıkların anında cansızlaştığı görüldü.

YASADIŞI MADDE, GRİ BÖLGE

Kullanılan sıvının ana bileşeni öjenol — parfüm, kozmetik ve anesteziklerde kullanılan bir madde. Söz konusu ürünün üretim tarihi, fabrika kaydı ve üretim izni bulunmadığı doğrulandı.

CCTV'ye göre öjenol, Çin'de deniz ürünleri yetiştiriciliğinde ne izin verilen ne de yasaklanan maddeler listesinde yer alıyor. Bu yasal belirsizlik, ürünün denetimsiz biçimde kullanılmasının önünü açıyor. Uzmanlar, uzun süreli ve yoğun öjenol maruziyetinin karaciğer ve böbreklere zarar verebileceğini, hamile kadınlar ve çocukların ise özellikle risk altında olduğunu vurguluyor.

METANOL TEHLİKESİ

Soruşturma yalnızca öjenolle sınırlı kalmadı. Shandong eyaletinin Linyi şehrindeki bir pazarda tüccarların endüstriyel alkol kullandığı da gözlemlendi. Çin yasaları gıda işlemede endüstriyel alkol kullanımını açıkça yasaklıyor. İnsan vücuduna emildiğinde metanol körlüğe, hatta ölüme yol açabiliyor.

CCTV, soruşturma bulgularının Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'ne iletildiğini duyurdu. Chongqing ve Shandong yetkilileri ortak bir soruşturma ve denetim süreci başlattı. Ancak ne kadar süredir devam ettiği bilinmeyen bu uygulamanın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Skandal, Çin'de gıda güvenliği denetim sistemine yönelik tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Yetkililer soruşturmanın kapsamını genişleteceklerini açıklarken, tüketiciler pazardan aldıkları ürünlerin güvenliği konusunda derin bir endişe içinde.