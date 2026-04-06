Bilim insanları, yarım asırdır sadece "anlatılan" ancak belgelenemeyen doğa mucizesini nihayet kayıt altına aldı. Lubumbashi Üniversitesi ve Belçika Kraliyet Orta Afrika Müzesi'nden araştırmacılar, Upemba Ulusal Parkı'ndaki Luvilombo Şelalesi’nde binlerce Parakneria thysi balığının dikey duvarları tırmanışını görüntüledi.

15 METRELİK ŞELALAYİ YAKLAŞIK 10 SAATTE TIRMANIYORLAR

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, boyları sadece 5 santimetre olan bu minik canlılar, devasa şelaleleri aşmak için inanılmaz bir dayanıklılık sergiliyor. Araştırmanın öne çıkan çarpıcı detayları ise şöyle:

Balıklar, göğüs ve karın yüzgeçlerinin altında bulunan tek hücreli, kanca benzeri mikro yapılar sayesinde kaygan kayalara tutunabiliyor.

15 metrelik bir şelaleyi aşmak yaklaşık 9 saat 45 dakika sürüyor. Ancak bu sürenin sadece 15 dakikası aktif hareketle, geri kalan 9 saati ise enerji toplamak için dinlenmekle geçiyor.

Tırmanış sırasında bir su jetiyle karşılaşan veya dengesini kaybeden balıklar metrelerce yükseklikten aşağı düşerek tırmanışa yeniden başlamak zorunda kalıyor.

NEDEN TIRMANIYORLAR?

Araştırmacılar, bu riskli yolculuğun arkasında birkaç temel hayatta kalma stratejisi olduğunu düşünüyor. En güçlü tahminler; sel sularıyla aşağı sürüklenen balıkların eski yuvalarına dönme isteği, yukarı havzalardaki daha bol besin kaynaklarına ulaşma çabası veya aşağıdaki avcılardan kaçma arzusu.