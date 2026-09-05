Mutfakların vazgeçilmezi olan konserve ton balığı hakkında dikkat çekici bir bilimsel araştırma yayımlandı. Brezilya’daki Santa Catarina Federal Üniversitesi uzmanları, bölgede yakalanan 53 skipjack (çizgili ton balığı) üzerinde yaptıkları incelemede şaşırtıcı veriler elde etti.

İncelenen Balıkların %96'sında Parazit Tespit Edildi

Ocean and Coastal Research dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, incelenen balıklarda toplam 1.600’den fazla mikroskobik solucan sayıldı.

Temiz Kalan Organlar: Mikroskop analizlerinde parazitten arınmış tek organların kalp ve böbrek olduğu görüldü.

En Yoğun Bölgeler: Solucanların en çok bağırsaklar, mide ve sofralarımıza gelen kas dokusunda yoğunlaştığı saptandı.

Öne Çıkan Türler: Bölgedeki ton balıklarında ağırlıklı olarak Trypanorhyncha ve Anisakis cinslerine rastlandı.

Konserveleri Çöpe mi Atmalıyız?

Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Konserve yapımındaki yüksek ısı ve pişirme süreçleri bu parazitleri tamamen etkisiz hale getiriyor.

Pişmiş ve Konserve Balık: Isıl işlem parazitleri öldürdüğü için insan sağlığı açısından bir risk oluşturmuyor.

Çiğ veya Az Pişmiş Balık: Anisakis gibi canlı larvalar tüketildiğinde bağırsak duvarına tutunarak mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishale yol açabiliyor.

Deniz Ekosistemi İçin İyi Bir Haber Olabilir

Washington Üniversitesi’nden parazitolog Chelsea Wood, deniz ürünlerinde parazit bulunmasının sanılanın aksine sağlıklı bir ekosistem göstergesi olabileceğini vurguluyor.

Anisakid solucanlarının yaşam döngüsü planktonlardan balıklara, oradan da balina ve yunus gibi deniz memelilerine uzanıyor. 1970'lerden bu yana Anisakis popülasyonundaki artışın, küresel çapta uygulanan deniz memelilerini koruma yasaları sayesinde balina ve yunus nüfusunun toparlanmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Tüketiciler Ne Yapmalı?

Balık işlemede iç organların hızla çıkarılması, larvaların kas dokusuna geçişini engellemek için kritik önem taşıyor. Çiğ veya az pişmiş deniz ürünü tüketirken dikkatli olmak, pişmiş veya güvenli süreçlerden geçmiş konserve balıkları tercih etmek parazit kaynaklı riskleri tamamen ortadan kaldırıyor.