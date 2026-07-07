İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından paylaşılan Gürpınar Su Ürünleri Hali haziran ayı verileri, balık ve deniz ürünleri ticaretindeki hareketliliği ortaya koydu. Haziran boyunca halde 85 farklı su ürünü satışa sunulurken, toplam işlem hacmi 682 tona ulaştı.

Haziran ayında en fazla satışı yapılan ürün 106 ton 41 kilogram ile levrek oldu. Toplam satış miktarının yüzde 15,55'ini oluşturan levreği, 90 ton 396 kilogramla çipura ve 86 ton 397 kilogramla somon takip etti.

En çok işlem gören diğer ürünler ise sırasıyla 72 ton 377 kilogram sardalya, 50 ton 931 kilogram hamsi, 40 ton 799 kilogram istavrit, 37 ton 39 kilogram tekir, 20 ton 291 kilogram kefal, 16 ton 404 kilogram granyöz ve 16 ton 82 kilogram mırlan olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATILAN BALIKLARIN FİYATLARI BELLİ OLDU

Haziran ayında en fazla talep gören levrek, kilogram başına ortalama 380,56 liradan alıcı buldu. Çipuranın ortalama kilogram fiyatı 335,75 lira olurken, somon 210,49 liradan işlem gördü.

Sardalya ortalama 113,18 liradan, hamsi 80,61 liradan ve istavrit 125,76 liradan satıldı. Tekirin kilogram fiyatı 234,13 lira, kefalin 47,51 lira, granyözün 284,83 lira ve mırlanın ise 375,07 lira olarak kaydedildi.

HAZİRAN AYININ EN PAHALI DENİZ ÜRÜNÜ ISTAKOZ OLDU

Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre haziran ayında kilogram fiyatı en yüksek deniz ürünü ıstakoz oldu. Istakozun ortalama kilogram fiyatı 2 bin 181 lira 36 kuruşa ulaştı.

Fiyat sıralamasında 2 bin 81 lira 63 kuruşla böcek ikinci sırada yer alırken, sinarit 1.376 lira 33 kuruş, dülger 1.333 lira 69 kuruş ve lahoz 1.285 lira 57 kuruşluk ortalama fiyatlarıyla öne çıktı.

Listenin devamında lüfer 1.119 lira 57 kuruş, deniz levreği 994 lira 55 kuruş, barbunya 980 lira 68 kuruş, pisi 980 lira ve kırlangıç ise 883 lira 76 kuruşluk ortalama kilogram fiyatıyla en yüksek fiyatlı deniz ürünleri arasında yer aldı.