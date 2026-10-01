Sonbahar ve kış aylarında toplum genelinde yaygın olarak görülen D vitamini eksikliği, doğal ve besleyici gıdalara olan talebi rekor seviyeye ulaştırdı. Doğada kendi bünyesinde D vitamini sentezleyebilen tek bitkisel kaynak olan istiridye ve Morel mantarları, sağladığı yüksek sağlık faydasının yanı sıra piyasadaki rekor satış fiyatlarıyla da üreticisinin yüzünü güldürüyor.

BALIKTAN 50 KAT FAZLA D VİTAMİNİ BULUNUYOR

Küçük boyutlarına rağmen tam bir besin deposu olan istiridye ve Morel mantarları, yetiştirilme sürecinde güneş veya ultraviyole ışıkla temas ettiğinde bünyesindeki ergosterol maddesini doğrudan D2 ve D3 vitaminine dönüştürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler, doğru ışıklandırma koşullarında hasat edilen bu mantarlardaki D vitamini oranının, geleneksel kaynaklar olan yumurta ve somon balığını 50'ye katladığını ortaya koyuyor.

BALKONUNA EKEN PARAYA PARA DEMİYOR

Söz konusu istiridye ve Morel mantarlarının en dikkat çeken yönü ise pazar değerinin son derece yüksek olması gösteriliyor. Gurme restoranların, organik ürün pazarlarının ve aktarların yoğun talep gösterdiği bu şifa deposunun kilogram fiyatı piyasada yüksek meblağlardan alıcı buluyor. Saksılarda, özel üretim kitlerinde veya dikey stantlarda zahmetsizce yetişebilmesi sayesinde evinin balkonunu veya kilerini üretim alanına çeviren vatandaşlar, hem mutfak masraflarını sıfırlıyor hem de mantar satışı yaparak ek gelir elde ediyor.

2 HAFTADA HASAT EDİLİYOR

Ev veya balkon ortamında istiridye ve Morel mantarı üretimi gerçekleştirirken doğrudan yakıcı güneş almayan, serin ve nemli alanların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Düzenli nemlendirme ve hava sirkülasyonu sağlandığı takdirde yaklaşık iki hafta gibi kısa bir sürede hasat olgunluğuna ulaşan taze mantarlar, düşük maliyeti ve yüksek kâr marjıyla alternatif gelir arayan vatandaşların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

BALKONUN GİZLİ ALTINI DİYE BİLİNİYOR

Piyasada "balkonun gizli altını" olarak adlandırılan ve yüksek D vitamini değeriyle dikkat çeken istiridye ve Morel (Kuzu Göbeği) mantarları, ev tipi kompost kitleriyle risksiz şekilde yetiştirilebiliyor. Bu mantar türleri, kış boyunca hem bağışıklık sistemini destekliyor hem de ev ekonomisine ciddi bir finansal katkı sağlıyor.