Beslenme uzmanları tarafından "fonksiyonel gıda" olarak değerlendirilen semizotunun, bitkisel kaynaklar arasında en yüksek omega-3 oranına sahip gıdalardan biri olduğu açıklandı. Düşük kalorili yapısına rağmen zengin lif, vitamin ve mineral barındıran bu sebzenin, kalp ve damar sağlığı ile beyin fonksiyonlarını doğrudan desteklediği ortaya çıktı.

SEMİZOTUNUN KALBİ VE BEYNİ KORUYAN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Omega-3 yağ asitleri denildiğinde akla ilk olarak somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar gelse de semizotunun yüksek miktarda alfa-linolenik asit (ALA) içerdiği kaydedildi. Bu bitkisel kaynağın, balık tüketmeyenler veya vegan beslenenler için güçlü bir alternatif oluşturduğu aktarıldı. Hücreleri koruyan bu asitlerin kalp sağlığını desteklemenin yanı sıra beyin fonksiyonlarına katkı sağladığı ve vücuttaki iltihabi süreçlerin azaltılmasına yardımcı olduğu bildirildi.

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ BAĞIRSAK SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Semizotu, barındırdığı yüksek lif oranıyla sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. İçerdiği liflerin, bağırsaklarda bulunan yararlı bakteriler için besin kaynağı görevi görerek mikrobiyota dengesini koruduğu saptandı. Uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak florasının sadece sindirim sistemi için değil, bağışıklık sistemi, genel sağlık, ruh hali ve zihinsel iyilik hali üzerinde de doğrudan etkisi olduğunu vurguladı.

SEMİZOTU HANGİ ANTİOKSİDAN VE MİNERALLERİ BARINDIRIYOR?

Bünyesinde C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve fenolik bileşikler bulunduran semizotu, güçlü bir antioksidan deposu olarak öne çıktı. Hücrelere zarar veren serbest radikallerle mücadele ederek oksidatif stresi azaltan bu yeşilliğin, hücrelerin korunmasına ve yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına destek sağladığı ifade edildi.

Ayrıca potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum mineralleri sayesinde, özellikle yaz aylarında terleme yoluyla kaybedilen minerallerin vücuda geri kazandırılmasına yardımcı olduğu belirtildi. Kas fonksiyonları ve sinir sistemi üzerinde önemli görevleri olan magnezyumu da içeren bu sebzenin, dengeli bir beslenme programında yer alması gerektiği hatırlatıldı.