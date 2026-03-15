Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, İngiliz Ordusu’nun topçu kapasitesini modernize etmek amacıyla 37 adet RCH 155 kundağı motorlu obüsün üretimi için 53 milyon sterlinlik sözleşmeyi onayladı. OCCAR aracılığıyla ARTEC GmbH’ye verilen bu kritik sipariş, Ukrayna’ya hibe edilen AS90 obüslerinin yerini alacak yeni nesil savunma hamlesinin ilk somut adımı olarak görülüyor.

DIŞA BAĞIMLILIKLARINI AZALTACAK

Projenin en dikkat çekici noktası, İngiltere’nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığını azaltma hedefi oldu. Sözleşme bedelinin 30 milyon sterlinlik kısmı, Rheinmetall’in Telford’daki "Gun Hall" tesislerine aktarılarak büyük kalibreli top namlusu üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Bu yatırımın bölgede yaklaşık 100 yüksek vasıflı istihdam yaratması bekleniyor.

FÜZELERDEN KURTULABİLİYOR

Boxer zırhlı araç şasisi üzerine inşa edilen RCH 155, yüksek hareket kabiliyeti ve dijital ateş kontrol mimarisiyle öne çıkıyor. Sistemin temel özellikleri şunlar:

- Tam otomatik Topçu Modülü (AGM) sayesinde sistem, sadece iki kişilik bir mürettebatla operasyon gerçekleştirebiliyor.

- Söz konusu Obüs 10 kg TNT patlamasına dayanıklı gelişmiş mayın koruma kitine sahip. Ayrıca RCH 155, füzeye göğüs gererek değil, füzenin hedefi olmayarak hayatta kalır. Buna askeri literatürde "Ateş Et ve Kaç" (Shoot-and-Scoot) adı veriliyor.

- Boxer platformuyla sağlanan lojistik ortaklık, bakım ve idame maliyetlerini optimize ediyor.

Bu hamleyle Birleşik Krallık, hem NATO operasyonlarındaki caydırıcılığını artırmayı hem de Avrupa savunma ekosistemindeki stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.