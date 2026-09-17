23-27 Eylül'de Tersane İstanbul'da ilk kez izleyiciyle buluşacak enstalasyon, Haliç'in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığıyla dönüştürerek, manzarayı izleyicinin de parçası olduğu dinamik bir deneyime çeviriyor.

Contemporary Istanbul'un 21. edisyonu için GLOBART küratörlüğünde Trendyol Sanat'a özel olarak üretilen "Seyir", Haliç'in gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sergi mekanına taşıyor.

Haliç manzarasını izleyicinin hareketine göre şekillendiren eser, bakma eylemini doğrudan deneyimin bir parçasına dönüştürüyor.

Uzaktan Haliç'e açılan dijital bir uzantı gibi görünen eser, izleyici yaklaştıkça değişirken, beden, mesafe ve algıyla yeniden şekillenen manzara, izleyici geri çekildiğinde de yeniden bütünleşiyor.

İşbirliği kapsamında farklı sanatçı ve üretimlere yer veren Trendyol Sanat, söz konusu süreçte Memo Akten'in "Deep Meditations", Candaş Şişman'ın "Synphon" ve geçen yıl Güvenç Özel'in "Neuroflux" enstalasyonlarını İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluşturdu.