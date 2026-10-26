Tuna Nehri üzerinde Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki sınır ihtilafı nedeniyle kimsenin sahiplenmediği "tarafsız" bir bölgeyi gözüne kestiren genç girişimci, 2019 yılında yaklaşık 500 dönümlük bu araziyi "Verdis Özgür Cumhuriyeti" adıyla bağımsız devlet ilan ederek kendisini de cumhurbaşkanı yaptı.

BAYRAĞINDAN PASAPORTUNA HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜ

Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ikinci devleti olduğunu öne süren Verdis, bayrağından pasaportuna, bakanlar kurulundan armasına kadar tam teşekküllü bir yapı kurdu.

YARDIMLARI SAYESİNDE ÖDÜL ALDI

Resmi para birimi Euro, nüfusu ise şimdilik 400 olan bu sıra dışı oluşum, Fildişi Sahili'ne ulaştırdığı insani yardımlar sayesinde New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen prestijli bir diplomatik galada Kamu Politikası ve Diplomasi Araştırma Enstitüsü tarafından ödüle layık görüldü.

Diplomatların ve üst düzey yetkililerin katıldığı gecede kürsüye çıkan genç cumhurbaşkanı, böylesi kritik platformlarda yer almanın kendisi için çok büyük bir deneyim olduğunu dile getirdi.

HIRVATİSTAN ENGELİ NEDENİYLE 'SÜRGÜN HÜKÜMET' DURUMUNA DÜŞTÜ

Ödülün ardından BM Genel Kurulu bünyesindeki gençlik forumunda da konuşma hakkı elde eden Verdis yönetimi, uluslararası temaslarını artırsa da sahada ciddi krizlerle boğuşuyor.

Ulaşımın yalnızca teknelerle sağlandığı bölgeye yerleşmek isteyen Daniel Jackson, Hırvatistan engeline takıldı. Hırvat güvenlik güçlerinin nehir kıyısına kameralar yerleştirerek araziye çıkışı tamamen yasaklaması ve Jackson'a ülkeye giriş yasağı koyması nedeniyle yönetim fiilen "sürgünde hükümet" durumuna düştü.

Sırbistan ile ilişkileri sıcak tutan ve Sırp vatandaşlığı da alan genç lider, İngiltere ve Sırbistan'da temsilcilikler açarak ablukanın kalkması için diplomasi yürütmeye devam ediyor.

HER AY BİNDEN FAZLA VATANDAŞLIK BAŞVURUSU ALIYORLAR

Asıl mesleği olan Roblox oyunu tasarımcılığını bırakarak tüm mesaisini "devlet başkanlığına" ayıran Jackson, sosyal medyada patlayan ilgi nedeniyle her ay dünyanın dört bir yanından binden fazla vatandaşlık başvurusu aldıklarını belirtiyor.

Fiziksel olarak ormanlık ve bataklık bir kara parçasından ibaret görünen Verdis'i uluslararası alanda kabul gören bir aktöre dönüştürmekte kararlı olan 21 yaşındaki genç, resmi tanınma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.