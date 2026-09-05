Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre, bugün İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişleri yaşanacak.

Cumartesi ve pazar günleri ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin büyük bölümünde ise hafta sonu az bulutlu ve yağışsız bir hava hakim olacak.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR 4-5 DERECE DÜŞÜYOR

Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemle birlikte gelecek haftadan itibaren ülke genelinde sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşmesi öngörülüyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün 32 derece olarak ölçülen sıcaklığın, hafta ortasına doğru 28 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.