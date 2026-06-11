Avrupa'da önce İngiltere ve Almanya'yı etkisi altına alan, ardından Polonya ve Balkanlar'a doğru ilerleyen soğuk hava dalgası, hafta sonu itibarıyla Türkiye'ye ulaşıyor. Yaz sıcaklarına kısa bir mola verdirecek olan bu yeni sistemle birlikte, ülke genelinde hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derece arasında düşüşler yaşanacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Son günlerde 32 dereceye kadar çıkan ve şu sıralar 28-29 derece bandında seyreden İstanbul'daki sıcaklıklar, cumartesi günü büyük bir düşüşle 21-22 dereceye kadar gerileyecek. Pazar günü ise yurdun büyük bir bölümünde serin havanın etkisi net bir şekilde hissedilecek.
SAĞANAK YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Serinleyen havaya birçok bölgede sağanak yağışlar eşlik edecek. İstanbul'da cumartesi günü sert bir serinlemeyle birlikte yağmur etkisini gösterecek. Yağışın pazar sabahı da sürmesi, öğle saatlerine doğru ise kesilerek havanın açması tahmin ediliyor.