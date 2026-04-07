İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için yayımladığı "Dikkat" notuyla vatandaşları ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyardı. Tahminlere göre, yarın (Çarşamba) itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgası kent genelinde etkisini hissettirmeye başlayacak.
CUMA SAĞANAK GELİYOR
Hafta boyunca İstanbul'u terk etmeyecek olan bu sistem nedeniyle, sıcaklıkların gün geçtikçe azalarak cuma gününe kadar 10°C'lerin altına inmesi ve tam kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. Rapora göre cuma günü megakentte en yüksek hava sıcaklığı sadece 9°C olacak. Aynı gün kentin, metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında düşmesi beklenen sağanak yağışa teslim olacağı tahmin ediliyor.
HAFTA SONU ŞEMSİYELERİ KAPATACAĞIZ
Soğuk ve yağışlı geçecek çetin üç günün ardından, İstanbulluları baharı anımsatan güzel bir hafta sonu bekliyor.
Cumartesi gününden itibaren yağışlı sistem kenti terk ederken, pazar günü gökyüzünün az bulutlu ve açık bir görünüme kavuşması, hava sıcaklığının da yeniden artışa geçerek 14 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.