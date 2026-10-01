Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde akşam saatlerinde yürekleri dağlayan bir ev kazası meydana geldi.

BALKONU YIKARKEN AKIMA KAPILDI

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz evinin balkonunu yıkadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Suyla temas eden akım nedeniyle bir anda yere yığılan talihsiz kadını hareketsiz halde bulan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı kadın, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Nezahat Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nezahat Yavuz’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturmayı sürdürüyor.