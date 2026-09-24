Fransa'nın küçük bir kasabasında belediye başkanının aldığı karar, çamaşırların balkon ve pencerelerde kurutulmasını yasakladı. Sokaktan görünen çamaşırlar için para cezası uygulanacak. Karar, kasaba sakinleri arasında tartışma yarattı.

Lyon yakınlarındaki Thizy-les-Bourgs kasabasının belediye başkanı Rémi Berthoux, pencerelere ve balkonlara sokaktan görülebilecek şekilde çamaşır asılmasını yasaklayan bir kararname yayımladı.

30 yaşındaki Berthoux, Rassemblement National (RN) üyesi olarak görev yapıyor. Kararın amacının kasabanın görünümünü iyileştirmek ve şehir merkezini canlandırmak olduğunu belirten belediye başkanı, düzenlemenin yerel işletme sahiplerinden gelen şikayetlere de yanıt niteliğinde olduğunu söyledi.

Fransız televizyon kanalı France 3'ün haberine göre kararname tüm belediyeyi kapsıyor. Özellikle balkonu veya bahçesi bulunmayan dairelerde yaşayanlar yeni düzenlemeden etkileniyor.

Karara uymayanlar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ancak belediye, uygulanacak cezanın miktarını henüz açıklamadı.

Berthoux, France 3'e yaptığı açıklamada, düzenlemeden etkilenecek ailelerle önceden iletişime geçerek konu hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Belediye başkanı ayrıca kararın belirli bir mahalleyi veya topluluğu hedef almadığını vurguladı.

"Burada Napoli'de değiliz" sözleri tepki çekti

Yeni düzenleme kasaba sakinleri arasında farklı tepkilere neden oldu. Özellikle Berthoux'nun "Burada Napoli'de değiliz" ifadesi eleştirildi.

France 3'ün aktardığına göre bir kasaba sakini, Thizy-les-Bourgs'un İtalyan kökenli nüfusuyla da bilindiğini belirterek, "Thizy, İtalyan kökenli bir köy; bunu unutmak yazık" dedi.

Berthoux ise sözlerinin eleştirilmesine karşı çıktı ve kullandığı ifadeyi savundu. Belediye başkanı, açıklamasının herhangi bir topluluğu hedef alma amacı taşımadığını belirtti.

Almanya'da balkonlarda çamaşır kurutmak yasak mı?

Çamaşırların balkon veya teraslarda görünür şekilde kurutulması konusunda Almanya'da da belirli kurallar bulunuyor.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) aktardığı bilgilere göre avukat Dennis Rehfeld, kiracıların veya ev sahiplerinin balkon ya da teraslarda çamaşır kurutmasının genel olarak tamamen yasaklanamayacağını belirtiyor.

Standart bir çamaşır kurutmalığının korkuluğun üzerinden taşmaması, binanın görünümünü önemli ölçüde bozmaması, rahatsız edici kokulara neden olmaması ve nem nedeniyle yapıya zarar vermemesi gerekiyor.

Çamaşırların başkalarını ciddi şekilde rahatsız ettiği durumlarda, örneğin dışarı doğru sarkması veya belirgin izlere yol açması halinde, bazı durumlarda kısıtlama getirilebiliyor.

Çamaşırlarla ilgili kurallar yalnızca kurutma sırasında da geçerli değil. Örneğin Almanya'da pazar günleri evde çamaşır makinesi çalıştırılıp çalıştırılamayacağı da zaman zaman gündeme geliyor.

Mietrecht.com'a göre kişinin kendi dairesinde çamaşır yıkaması pazar günleri genel olarak yasak değil. Çamaşır makinesinin oluşturduğu ses, normal ev gürültüsü kapsamında değerlendiriliyor. Ancak ortak çamaşırhanelerde bina yönetmeliği farklı kurallar öngörebiliyor. Ayrıca her durumda belirlenen sessizlik saatlerine uyulması gerekiyor.