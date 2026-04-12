Almanya’da son üç yılda bir milyondan fazla hane "tak-çalıştır'' tipi güneş sistemine geçti. Artık bu sistemler sadece elektrik üretmekle kalmıyor, yeni nesil batarya depolama üniteleriyle elektriği gece de kullanmanıza olanak sağlıyor.

ÇAMAŞIR ASAR GİBİ GÜNEŞ PANELİ ASMA DEVRİ

Tasarruf yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Almanya'da şebeke elektriğinin kilovat saati ortalama 40 cent iken, balkon tipi sistemle kendi ürettiğiniz elektriğin maliyeti 7 ila 15 cent arasına düşüyor. Modül ve batarya fiyatlarındaki küresel düşüş sayesinde, sistemler iki yıl öncesine göre yarı fiyatına satılıyor. Uzmanlara göre bu sistemler 4 ila 7 yıl içinde kendini ödüyor; geri kalan 25 yıl boyunca elektrik bedavaya geliyor.

Kurulumu Bir Kahve Makinesi Kadar Kolay

"Teknik bilgi gerekir mi?" diye korkmayın. Bu modüller yaklaşık iki metrekare büyüklüğünde ve bir prize takılarak çalışıyor. Tek fark, elektriğin prizden çekilmesi değil, eve verilmesi. Almanya'da Ekim 2024 itibarıyla kiracılar bile ev sahibinden izin almadan veya elektrikçi çağırmadan 2000 watt'a kadar panel takabiliyor. Orta Avrupa güneşinde bile 4 modüllü ve bataryalı bir sistem, iki kişilik bir hanenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını tek başına karşılıyor.

Bataryalı Sistemler Neden Önemli?

Bataryalı sistemler, gün boyu üretilen fazla enerjiyi saklıyor. Akıllı kontrol üniteleri evin anlık ihtiyacını ölçerek bataryadan sadece gerekli miktarda elektrik veriyor. Böylece gündüz işte olduğunuzda üretilen enerji boşa gitmiyor, akşam televizyon izlerken veya yemek yaparken kullanılabiliyor.

Satın Alırken Dikkat: Ucuz Ürünlerden Kaçının!

Enerji uzmanları uyarıyor: İndirim marketlerinden veya markasız, aşırı ucuz internet sitelerinden alınan ürünler teknik riskler taşıyabiliyor. Kaliteli bir panel 30 yıl, batarya ise 15 yıla kadar hizmet verebiliyor. Bu yüzden uzman satıcılardan danışmanlık alarak; balkonun açısı, güneş görme süresi ve tüketim düzeyine göre bir sistem seçmek kritik önemde.

Elektrikten Tasarruf İçin Kurun

Türkiye'de son yıllarda elektriğe gelen zamlar ile birlikte hane içi elektrik tüketimi oldukça pahalı bir hale geldi. Özelikle yılı Nisan ayı içerisinde uygulanması beklenen yüzde 20 elektrik zammı faturalara yansıdığı takdirde ev içerisinde özellikle güneş gören alanlarda balkon tipi güneş paneli sistemini kullanmak elektrik faturasında ciddi bir fark oluşturmanıza ve tasarruf sağlamanıza olanak tanıyabilir. Kilovat başına tüketim ülkemizde ortalama 5 TL iken bu akıllı teknoloji ile 2,5 TL ile 2 TL bandına kadar gerilemesini ağlayabilirsiniz.