Görünüşte basit ve sıradan bir plastik eşya olan pet şişeler, balkonlarda üstlendiği farklı işlevlerle günlük hayatı kolaylaştıran pratik çözümlere dönüşüyor. Özellikle yaz aylarında ve uzun süreli evden ayrılmalarda balkona pet şişe bırakmak, bitki bakımından haşere mücadelesine kadar pek çok alanda önemli kolaylıklar sağlıyor.

KUŞLARI BALKONDAN UZAK TUTMAK İÇİN KULLANILIYOR

Balkonlara pet şişe konulmasının en bilinen ve yaygın nedeni, kuşların alana girmesini ve alanı kirletmesini önlemektir. İçi yarıya kadar suyla doldurulan şeffaf şişeler, üzerine gelen güneş ışığını kırarak etrafa ani parlamalar saçar. Kuşlar için caydırıcı bir görsel oluşturan bu yansımalar, güvercin ve serçe gibi canlıların balkona konmasını engellemek amacıyla bir tür korunma yöntemi olarak tercih edilir. Rüzgârlı havalarda ise şişe gövdesinden yapılan basit kanatçıklar yardımıyla oluşturulan rüzgâr gülü sistemleri, hem hareket hem de hafif titreşim yayarak kuşları uzak tutma etkisini artırır.

BİTKİLER İÇİN OTOMATİK SULAMA DESTEĞİ

Evde bulunulmayan dönemlerde balkondaki saksı bitkilerinin kurumasını önlemek için pet şişelerden yararlanılır. Şişe kapağına açılan küçük bir delik yardımıyla hazırlanan düzenek, içi su doldurularak ters bir şekilde saksı toprağına saplanır. Bu yöntem sayesinde su toprağa yavaş ve düzenli bir şekilde sızarak bitkinin günlerce nemli kalmasını sağlar.

DOĞAL SİNEK VE BÖCEK KAPANI

Yaz aylarında balkonlarda sıklıkla karşılaşılan sinek ve arı sorununa karşı pet şişeler etkili bir tuzak işlevi görür. Üst kısmı kesilerek ters çevrilen ve içine şekerli su, maya veya elma sirkesi gibi çekici sıvılar konulan şişeler, haşereleri içeri çekerek hapseder ve balkonda daha rahat zaman geçirilmesine olanak tanır.

GÜVENLİK UYARISI YAPILDI

Pet şişelerin sunduğu bu kolaylıkların yanında, kullanım şekline ilişkin güvenlik uyarıları da öne çıkıyor. İçi su dolu şeffaf pet şişelerin doğrudan ve uzun süreli dik güneş ışığına maruz kalması durumunda büyüteç etkisi oluşturabileceği belirtiliyor. Olası yangın risklerinin önüne geçilmesi adına, su dolu şişelerin balkonda konumlandırılırken doğrudan yakıcı güneş almayan veya gölgede kalan noktalarda bulundurulması tavsiye ediliyor.