Güney Afrika kökenli Tulbagia purpurea, halk arasında bilinen adıyla Afrika sarımsağı, zarif görünümünün ardında son derece güçlü bir doğal savunma mekanizması barındırıyor. Mor çiçekleriyle estetik bir şölen sunan bu çok yıllık soğanlı bitki, kokusuyla yılan, köstebek ve fare gibi zararlıları bahçenizden uzak tutuyor.

İnsan burnu için aşırı baskın bir kokusu olmasa da bu canlıları ciddi şekilde rahatsız eden bir etki yaratıyor. Kimyasal ilaçlara başvurmadan, tamamen ekolojik bir koruma kalkanı oluşturmak isteyenler için bu bitki adeta sessiz ve sadık bir bahçe bekçisi görevi üstleniyor.

KURAKLIĞA KARŞI DİRENÇLİ

Anavatanının sıcak ikliminde oldukça boylanabilen Tulbagia, Türkiye ikliminde genellikle ortalama 30 santimetreye kadar büyüyor ancak bu mütevazı boyutuna aldanmamak gerekiyor, çünkü bitki asıl etkili savunma mekanizmasını toprak altında geliştiriyor. Güçlü ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan Afrika sarımsağı, tam güneş alan yerleri çok sevse de yarı gölge alanlarda da rahatlıkla gelişimini sürdürebiliyor.

Aynı zamanda kuraklığa karşı oldukça dirençli olan bu bitki, toprağına eklenecek bir miktar kompost ve uygun bir örtü yardımıyla çetin kış şartlarını kolayca atlatabiliyor ve her yıl düzenli olarak yeniden büyüyerek görevine kaldığı yerden devam ediyor.

BALKONA, TERASA VEYA SALONUNUZA KOYABİLİRSİNİZ

Bu doğal koruyucuyu bahçenize veya evinize kazandırmak da oldukça zahmetsiz bir süreç gerektiriyor. Tulbagia purpurea soğanlarını toprağa ekmek için en ideal dönem olarak nisan ayı öne çıkıyor. Dikim öncesinde toprağın güzelce havalandırılması ve kompost ile besin değerinin artırılması bitkinin gelişimini ciddi oranda destekliyor. Toprağa yerleştirilirken soğanların arasında 5 ila 15 santimetre civarında bir mesafe bırakılması sağlıklı büyümesi için yeterli oluyor. Üstelik bu bitki sadece bahçelerdeki çiçek tarhlarına değil, saksı yaşamına da mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu esnekliği sayesinde açık bahçelerin yanı sıra balkon, teras hatta salon gibi iç mekânlarda da rahatlıkla yetiştirilebiliyor.