Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Durdane Aktaş, pandemi döneminde yalnızca 2 kovanla başladığı arıcılığı yıllar içinde büyüterek ailesinin geçim kaynağına dönüştürdü. Eşi İsmail Aktaş'ın desteğiyle üretimini geliştiren Aktaş ailesi, bugün yaklaşık 180 kovanla yılda 1 tonun üzerinde bal üretimi gerçekleştiriyor.

Üçbaş Mahallesi'nde ikamet eden Durdane Aktaş'a pandemi döneminde bir akrabası tarafından 2 kovan arı hediye edildi. Evlerinin balkonunda başlayan arıcılık serüveni, zamanla koloni sayısının artmasıyla önce bahçeye, ardından daha geniş bir üretim alanına taşındı. Başlangıçta hobi olarak sürdürülen faaliyet, bugün aile işletmesine dönüştü.

BELEDİYE DESTEĞİYLE ÜRETİMİNİ ARTIRDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği arıcılık eğitimlerine katılan ve sağlanan kovan desteğinden yararlanan Aktaş çifti, her geçen yıl üretim kapasitesini artırdı. Yaklaşık 180 kovana ulaşan işletmede yılda 1 tonun üzerinde bal üretilirken, ailenin oğulları da üretim sürecine destek veriyor.

"ANA ARILARIMIZI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

İlk olarak korkarak başladığı arıcılığın, zamanla yaşam biçimi ve geçim kaynağı haline geldiğini belirten Durdane Aktaş, "Pandemi zamanı eşimin ağabeyi 2 kovan arı vermişti, onunla başladık. Önce hobi olarak adım attık, şimdi ise bu iş bizim mesleğimiz haline dönüştü. Eşimle beraber devamlı çalışıyoruz. Artık damızlık arılarla kendi ana arılarımızı kendimiz üretiyoruz. Arılarımız sanki çocuğumuz gibi oldu; birine bir şey olduğunda kendi çocuğumuz gibi üzülüyor, canımızı sıkıyoruz. Bu sene 1 ton bal aldık, net 100 kilo süzme balımız var, diğer kovanlardan da hasadı bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kızılcahamam ve Kahramankazan’daki eğitimlere katıldık. İlkbahar-sonbahar bakımı ve varroa hastalığıyla mücadele eğitimleri aldık, bu sayede bilinçlendik. Bu sene 2 oğlum da bize destek veriyor, onlarla beraber yapıyoruz. Hobi olarak başladığımız bu işten artık kendi paramızı kazanıyoruz. Bu durum bana çok büyük bir güven ve rahatlık verdi. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

AİLECE ÜRETİM YAPIYORLAR

İsmail Aktaş ise arıcılığı ailece yürüttüklerini belirterek, eşinin bu süreçte büyük emek verdiğini söyledi. Kamu kurumunda görev yaptığını ifade eden Aktaş, boş zamanlarında üretime destek olduğunu, kendisi işteyken ise eşi ve çocuklarının arılarla ilgilendiğini dile getirdi. Yüksek rakımlı bölgelerde de üretim yaptıklarını belirten Aktaş, bu alanlardaki bal hasadının da kısa süre içinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

"ARILARLA UĞRAŞMAK HUZUR VERİYOR"

Arıcılığı eşinin desteğiyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan İsmail Aktaş da "Eşim Durdane Hanım ile birlikte bu işi büyütmeye karar verdik. Ben kamu işçisiyim, boş zamanlarımda gelebiliyorum. Eşim ise ben yokken çocuklarla birlikte buraya gelip arılara gözü gibi bakıyor. Şu an 180 bandında arımız var. Bu sene 20 arıyla bala çalıştık ve yaklaşık 1 ton bandında ürün aldık. Yüksek rakımlı köylerde de 12 bölme arımız var, onların da ballarını 1-2 hafta içinde inşallah alacağız. İnsana en büyük desteği veren eşi oluyor. Eşi olmadan bu işi yapma şansı yok insanın. Bir kadın olarak bu işi yapması benim için çok değerli. Bir şey üretiyoruz ama eşimle, çocuklarımla birlikte olunca bunun değeri bizim gözümüzde 10 katına çıkıyor. Arılarla uğraşmak insana huzur veriyor, stresi ve bütün yorgunluğu alıyor. Yeni başlayacak olanlar önce konuyu araştırsın, kafasında oluştursun. Araştırmadan sonra korkacak hiçbir şey yok, herkes yapabilir” ifadelerini kullandı.