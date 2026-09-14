Adana'da bir erkek, balkonda kadını sopayla dövdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bir adam ile bir kadın arasında balkonda iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü öne sürülürken adam, kadını sopayla dövdü.

KADIN ÇIĞLIKLARLA YARDIM İSTEDİ

Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü.

Saldırı anı mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

AĞUSTOS AYI ŞİDDET BİLANÇOSU

Türkiye'de kadınlara ve çocuklara yönelik hak ihlallerinin sekiz aylık bilançosu belli oldu.

2026 yılının ilk sekiz ayında 195 kadının hayatını kaybettiği bildirilirken, ağustos ayındaki şüpheli ölümler ve yaralama vakaları da dikkat çekti.

AĞUSTOS AYINDAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Ağustos ayına ait verilere göre, en az 71 kadın yaralandı, 21 kadın tacize maruz kaldı ve 69 kadın fuhşa zorlandı. Çocuk hak ihlallerinde en az dokuz çocuğun istismara uğradığı raporda yer alırken, Bursa ve Antalya'da iki kadının intihara sürüklendiği belirtildi. Ay boyunca basına yansıyan vakalarda ise 35 kadının ve 12 çocuğun hayatını kaybetmesi kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti.