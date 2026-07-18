Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, evinin balkonunda uyuyan bir kişi dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 57 yaşındaki Dursun Kaya, çevresinde duvar ya da korkuluk bulunmayan balkonda uyuduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk babası Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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