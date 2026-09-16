Olay, dün akşam saatlerinde Muratbey Mahallesi'nde yaşandı. Elifnaz Yeke, henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki balkonundan düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elifnaz Yeke'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Torbalı Ticaret Odası 80'inci Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Elifnaz Yeke'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Muratbey Mahallesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.