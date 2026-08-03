Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta meydana gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay anında kadının küçük yaştaki çocuğunun da evde bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kadının eşi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşamını yitiren kadının ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.