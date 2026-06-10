Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı üzerinde yer alan bir sitede 8 Haziran gecesi meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Ömer Ateş oturduğu 13 katlı apartmanın 5'inci kat balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ömer Ateş, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ateş’in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.