Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’ndeki Gülüm Apartmanı’nda 24 Eylül günü öğle saatlerinde nefes kesen bir polis operasyonu gerçekleşti.

BALKONDAN ATEŞ AÇTI, KORİDORDA PİMİ ÇEKTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Mehmet Şirin Doğan’ın (24) kaldığı 3’üncü kattaki daireye baskın yaptı. Polisi karşısında gören Doğan, önce balkona çıkarak tabancayla ateş açtı.

Bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bina sakinleri hızla tahliye edildi. Daire kapısının açılması üzerine firari zanlı, elindeki el bombasının pimini çekerek koridorda polislere direnmeye başladı.

KOLİ BANDIYLA MUCİZE MÜDAHALE

Müzakereci ekiplerin uzun süren ikna çabalarına yanıt vermeyen ve teslim olmayı reddeden şüpheli, polis ekiplerinin fiziki müdahalesiyle zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olay yerine giren bomba imha uzmanları, şüphelinin elindeki pimi çekilmiş el bombasının mandalını koli bandıyla sıkıca sarıp sabitleyerek büyük bir felaketi önledi.

BOMBAYI VEREN DE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALI ÇIKTI

Gözaltına alınan Doğan, ifadesinde el bombasını Hasan Çelik’ten (32) aldığını iddia etti. İtiraf üzerine harekete geçen ekipler, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir adrese düzenledikleri baskınla Hasan Çelik’i de yakaladı. Çelik’in yapılan UYAP sorgulamasında ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan hakkıııda 13 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şirin Doğan ve Hasan Çelik, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.