Sistem özellikle apartmanlarda yaşayanlar arasında hızla yayılıyor. Almanya’da son birkaç yılda kayıtlara geçen balkon tipi güneş sistemi sayısı 1,1 milyonu aşarken, kayıt dışı kullanılan sistemler nedeniyle gerçek sayının bunun da üzerinde olabileceği belirtiliyor.

BALKONA TAKIP EVİN ELEKTRİĞİNE BAĞLIYORLAR

Sistem bir veya birkaç güneş paneli ile inverter adı verilen küçük bir cihazdan oluşuyor. Balkon korkuluğuna veya uygun başka bir noktaya yerleştirilen paneller güneş ışığını elektriğe dönüştürüyor. İnverter ise üretilen elektriği evde kullanılabilecek hale getiriyor.

Sistem evin elektrik hattına bağlandığında çalışan buzdolabı, televizyon, modem ve diğer cihazlar öncelikle balkon panellerinden gelen enerjiyi kullanıyor. Panellerin ürettiği elektriğin yetmediği noktada ihtiyaç duyulan miktar normal şebekeden alınmaya devam ediyor. Bu nedenle ev sahibinin günlük kullanım alışkanlığını değiştirmesine gerek kalmıyor.

Almanya’da inverterin evin elektrik hattına verebileceği güç 800 watt ile sınırlandırılmış durumda. Panellerin toplam gücü ise 2 bin watta kadar çıkabiliyor. Belirli teknik şartları karşılayan daha küçük sistemlerin normal ev tipi priz üzerinden bağlanmasına da izin veriliyor.

Balkon sistemlerinin yayılmasının önemli nedenlerinden biri de Almanya’daki kiracı sayısı. Ülkede nüfusun yarısından fazlası kirada yaşıyor. Çatıya büyük bir güneş enerjisi sistemi kurma imkanı olmayan kişiler için balkon, kendi elektriğini üretmenin daha kolay yollarından biri haline geliyor.

ELEKTRİK FATURASINI DA DÜŞÜRÜYOR

Üretilecek elektrik miktarı balkonun yönüne, güneş alma süresine ve çevredeki binaların oluşturduğu gölgeye göre değişiyor. Güney yönüne bakan ve gölgede kalmayan 400 wattlık tek bir panelin yılda yaklaşık 280 kilovatsaat elektrik üretebildiği hesaplanıyor. Bunun yaklaşık 200 kilovatsaatinin doğrudan evde kullanılması halinde yıllık tasarruf yaklaşık 60 avroya ulaşabiliyor.

İki panelli bazı sistemlerin fiyatı yaklaşık 200-300 avrodan başlıyor. Montaj parçaları ve balkonun yapısına göre ek masraflar ortaya çıkabilse de uygun koşullarda sistemin kendini yaklaşık üç ila beş yılda amorti edebileceği belirtiliyor.

Almanya’da yapılan yasal düzenlemeler de balkon panellerinin kurulmasını kolaylaştırdı. Küçük sistemlerin kayıt işlemleri sadeleştirildi ve belirlenen sınırlar içindeki cihazlar için elektrik dağıtım şirketine ayrıca bildirim yapma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak sistemin ülkenin ulusal enerji kayıt sistemine kaydedilmesi hâlâ gerekiyor.

Balkon panelleri bir evi tamamen elektrik şebekesinden bağımsız hale getirmiyor. Buna rağmen gün içinde sürekli çalışan cihazların tüketiminin bir bölümünü karşılayarak şebekeden alınan elektriği azaltıyor. Çatıya güneş paneli kurma imkanı olmayan apartman sakinlerinin de sisteme katılabilmesi, balkon santrallerinin Almanya’da kısa sürede yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.