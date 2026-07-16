Fransa’da havaların ısınmasıyla birlikte konut sakinlerinin balkon ve pencereleri kullanım alışkanlıkları değişiyor. Çamaşır kurutma, saksı yerleştirme, güneş şemsiyesi açma ve paravan kullanımı gibi işlemlerin artması üzerine yetkililer, bu alanların mutlak bir özgürlük bölgesi olmadığını hatırlatıyor. Dış cephelerde yapılan bu düzenlemeler, yaz döneminde belediye zabıtası (police municipale) ve jandarma ekiplerinin devriyeleri sırasında da denetleniyor.

BALKONA ÇAMAŞIR ASILMASI SINIRLANDIRILIYOR

Fransa'da balkonlarda yapılacak her türlü değişiklik öncesinde apartman sakininin tabi olduğu yasal metinleri incelemesi gerekiyor. Kat mülkiyeti yönetmelikleri; dış cephe bütünlüğünü korumak adına çamaşır asılmasını sınırlandırabiliyor, korkuluklara belirli nesnelerin konulmasını yasaklayabiliyor veya dış cephede belirli renklerin kullanılmasını zorunlu tutabiliyor.

Ülke genelinde tek bir standart yasak bulunmazken, kurallar binadan binaya ve belediyeden belediyeye değişkenlik gösteriyor. Tente gibi dış cepheye monte edilen kalıcı yapılar ise bazı durumlarda belediyeye ön imar beyanında bulunulmasını gerektiriyor.

GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Balkonlarda en büyük güvenlik riskini saksılar oluşturuyor. Yapılan uyarılara göre; korkulukların dış tarafına asılan ve sağlam sabitlenmeyen saksılar, rüzgar nedeniyle düşerek yayaların yaralanmasına veya araçların zarar görmesine yol açabiliyor. Bu tür durumlarda, kiracı veya ev sahibi fark etmeksizin konutta ikamet eden kişinin hukuki sorumluluğu doğuyor.

Uzmanlar, saksıların iç kısma yerleştirilmesini, ağırlık kontrollerinin yapılmasını ve sulama sonrası artan ağırlığın hesaba katılmasını öneriyor. Çamaşır asma kuralları da siteden siteye farklılık gösteriyor. Bazı yönetimler çamaşırların sokaktan görünmesini tamamen yasaklarken, bazıları ise çamaşırlıkların korkuluk boyunu aşmaması şartıyla veya belirli saatlerde kullanımına izin veriyor.

ŞEMSİYE VE PARAVAN KURULUMUNA DA SINIRLAMA

Güneş şemsiyeleri doğrudan yasak olmamakla birlikte, güvenlik ve bina yönetmeliklerine göre kullanılmak zorunda. Rüzgarda uçma riski taşıyan hafif şemsiyeler ile eski balkon yapısına zarar verebilecek aşırı ağır şemsiye ayakları risk teşkil ediyor.

Balkonlara takılan kumaş, bambu veya yapay yapraklı paravanlar ise dış görünümü değiştirdiği ya da ortak alana monte edildiği için kat malikleri kurulunun onayını gerektiriyor. Yönetmeliğe aykırı kurulumlarda apartman yönetimi ihtarda bulunarak konuyu yargıya taşıma ve eski haline getirme davası açma hakkına sahip bulunuyor.

750 EURO (40 BİN LİRAYA) KADAR CEZASI VAR

Mevzuata aykırı durumlar için öngörülen para cezaları, ihlalin türüne göre değişiklik gösteriyor. Fransa Ceza Kanunu'nun R610-5 maddesi uyarınca emniyet ve zabıta yönetmeliklerine aykırılıklar ikinci sınıf kabahat kapsamında değerlendirilerek 150 euroya (yaklaşık 8 bin liraya) kadar para cezasıyla ilişkilendiriliyor.

Fransız basınında yer alan 750 euroluk (yaklaşık 40 bin liralık) en üst sınır ise ancak ihlalin dördüncü sınıf kabahat kapsamında açıkça tanımlandığı özel durumlarda uygulanabiliyor.