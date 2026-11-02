Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte açık alanların kullanımının yaygınlaşması, balkonlarda kuş ve haşere hareketliliğini artırdı.

Şehir merkezlerinde özellikle güvercin kaynaklı hijyen problemleri ve fiziksel kirlilik yaşayan vatandaşlar, kimyasal barındırmayan yöntemlere yöneliyor. Bu kapsamda, eski müzik ve veri CD'lerinin kullanıldığı pratik bir teknik öne çıkıyor.

IŞIK YANSIMALARI AVCI TEHDİDİ ALGISI YARATIYOR

Kent ortamında yaşayan güvercin, serçe ve diğer kuş türlerinin ışık değişimlerine karşı son derece hassas bir görme mekanizmasına sahip olduğu biliniyor. Misina ya da ince bir iple serbestçe dönecek şekilde asılan CD'ler, güneş ışınlarını kırarak sürekli değişen çok renkli yansımalar ve parıltılar meydana getiriyor.

Ortaya çıkan bu değişken ışık kırılmaları, kuşlar tarafından tehlike unsuru ya da avcı tehdidi olarak algılanıyor; bu durum hayvanların yön duygusunu etkileyerek söz konusu bölgeden uzak durmalarına yol açıyor.

KİMYASAL İÇERMEYEN ZARARSIZ ALTERNATİF

Zehirli veya kimyasal içerikli ürünler özellikle çocuk ve evcil hayvan bulunan yaşam alanlarında risk oluştururken, yansıtıcı disk yöntemi hayvanlara fiziksel bir zarar vermeden caydırıcılık sağlıyor.

ÇİFTLİ ASIM İLE İŞİTSEL CAYDIRICILIK

Yöntemi balkonlarında tercih eden kullanıcılar, verimi artırmak adına disklerin farklı irtifalara asılmasını ve ikişerli gruplanmasını öneriyor. Bu sayede rüzgârın etkisiyle birbirine çarpan yüzeylerin oluşturduğu hafif metalik tıkırtıların, görsel caydırıcılığa işitsel bir boyut eklediği belirtiliyor.