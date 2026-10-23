Balkonda turp yetiştirmek isteyenler, pet şişeyle hazırlanan mini sera yöntemiyle tohumların çimlenme sürecini destekleyebiliyor. Saksıda uygulanabilen yöntem, nemin korunmasına yardımcı olurken turp yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor.

Evde sebze yetiştirmek isteyenler için balkonlar alternatif bir üretim alanı sunuyor. Turp, uygun büyüklükteki saksılarda ve doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ev ortamında da yetiştirilebiliyor. Pet şişeyle oluşturulan mini sera, tohumların çevresindeki nemin korunmasına yardımcı olabiliyor.

PET ŞİŞEYLE MİNİ SERA

Bu yöntem için 5 litrelik pet şişe, turp tohumu, saksı ve yetiştirme toprağı gerekiyor. Pet şişenin alt kısmı kesilerek tohumların üzerine yerleştirilebilecek bir gövde hazırlanıyor. Tohumlar doğrudan saksıdaki toprağa ekildikten sonra şişe, ekim yapılan alanın üzerine yerleştirilerek mini sera ortamı oluşturuluyor.

TURP TOHUMLARI DOĞRUDAN TOPRAĞA EKİLİYOR

Turp tohumları yaklaşık 1 santimetre derinliğe ekilebiliyor. Tohumların üzeri ince bir toprak tabakasıyla kapatıldıktan sonra sulama yapılıyor. Çimlenme döneminde toprağın nemli tutulması, ancak aşırı sulamadan kaçınılması gerekiyor.

Pet şişe, tohumların çevresindeki nemin korunmasına yardımcı olabiliyor. Ancak kapalı ortamın aşırı ısınması bitkilere zarar verebiliyor. Bu nedenle saksının sıcaklığının takip edilmesi, gerektiğinde havalandırılması ve fideler gelişmeye başladığında şişenin çıkarılması önem taşıyor.

BALKONDA TURP YETİŞTİRİRKEN TOPRAĞA DİKKAT

Turpun kök gelişimi için gevşek, taşsız ve suyu iyi süzen toprak tercih ediliyor. Saksının köklerin gelişmesine yetecek derinlikte olması gerekiyor. Bitkilerin yeterli ışık alması ve tohumların birbirine çok yakın ekilmemesi de sağlıklı gelişim açısından önem taşıyor.

12 AY HASAT İÇİN YETİŞTİRME KOŞULLARI ÖNEMLİ

Turpun hasat süresi çeşidine ve yetiştirme koşullarına göre değişiyor. Uygun dönemlerde ekim yapılması, düzenli sulama ve doğru saksı seçimi yetiştiriciliğin temel unsurları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, pet şişe yönteminin verimi iki katına çıkardığı veya yıl boyunca kesintisiz hasat sağladığı bilgisi verilen metinde bilimsel verilerle doğrulanmıyor.