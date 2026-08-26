Şehir yaşamının en can sıkıcı problemlerinden biri olan balkon kirliliği, ev sahiplerini pratik ve maliyetsiz yöntemler keşfetmeye yönlendiriyor. Özellikle güvercinlerin balkonları yuva haline getirmesi, çamaşırları kirletmesi ve bitkilere zarar vermesinden bunalanlar, çareyi marketten aldıkları pet şişeleri suyla doldurup balkonlarına asmakta buluyor. İlk bakışta oldukça basit görünen bu yöntemin arkasında ise aslında temel bir fizik kuralı olan ışık kırılması yatıyor.

IŞIK YANSIMALARIYLA KUŞLARI BALKONDAN UZAK TUTUYOR

İçi su dolu plastik bir şişe, güneş ışığını yakalayarak etrafa sürekli ve düzensiz parlamalar yayıyor. Bu ani ışık çakmaları ve yansımalar, kuşların oldukça hassas olan gözlerini rahatsız ederek balkonun onlar için güvensiz bir alan olduğu algısını yaratıyor. Üstelik rüzgarın etkisiyle sallanan şişeler yansıma açısını anlık olarak değiştirdiği için, kuşların bu duruma zamanla alışması da zorlaşıyor.

BALKON TEMİZ KALIYOR

Balkonlarında bu yöntemi uygulayan mahalle sakinleri, uygulamanın popülerleşmesini üç temel nedene bağlıyor. İlk olarak bu yöntem kuşlara hiçbir fiziksel zarar vermeden, sadece alanı kullanmaktan vazgeçmelerini sağlayan insani bir çözüm sunuyor. İkinci olarak, çöpe gidecek olan plastik şişeler yeniden değerlendirilerek çevre dostu bir kullanım alanına kavuşuyor. Son olarak da pahalı kimyasal kovucu spreylere veya estetiği bozan sivri koruyucu aparatlara bütçe ayırmadan balkonları temiz tutmak mümkün hale geliyor.