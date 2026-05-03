Türkiye’nin güneş potansiyelinin Almanya’dan daha yüksek olması, bu modelin özellikle Ege ve Akdeniz bölgesindeki apartman yaşamında ciddi bir enerji alternatifi oluşturabileceğini ortaya çıkardı.

KURULUM SÜREÇLERİNDE KOLAYLIK DÖNEMİ

Almanya, 2.000 W DC modül gücü ve 800 W AC inverter çıkışını aşmayan sistemler için bürokratik süreçleri büyük oranda sadeleştirdi. Kullanıcılar, sistemi basit bir kayıt işlemiyle devreye alabiliyor. Şebeke işletmecileri, sayaç değişimlerini süreç içerisinde yönetse bile sistemin geçici olarak çalışmasına izin veriliyor. Uzmanlar, bu büyümenin temelinde regülasyonların basitleştirilmesi, ekipman maliyetlerinin düşmesi ve enerji fiyatlarındaki artışın yattığını belirtiyor.

TÜRKİYE İÇİN YÜKSEK POTANSİYEL

Türkiye, sahip olduğu güneş ışınım değerleri bakımından Avrupa’nın birçok ülkesine göre çok daha avantajlı bir konumda bulunuyor. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yoğun güneşlenme süresi, balkon tipi güneş enerjisi sistemlerinin (Balkon GES) yerel hane halkı için yüksek bir ekonomik değer yaratabileceğine işaret ediyor.

Profesyonel kurulum gerektirmeyen bu sistemler, apartman dairelerinde yaşayanlar için fatura maliyetlerini düşürecek sürdürülebilir bir çözüm olarak öne çıkıyor. Almanya'da 2025 itibarıyla sisteme kayıtlı "tak-çalıştır" güneş enerjisi kurulum sayısı 1,2 milyonu aştı.

ELEKTRİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Berlin’de bu sistemi kullanan haneler, elektrik tüketim alışkanlıklarını güneşin en yoğun olduğu saatlere göre planlayarak aylık enerji faturalarını 10-12 euro seviyelerine kadar indirebiliyor. Enerji yönetiminde dijitalleşmeyi de tetikleyen bu paneller; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya robotik cihazların güneşin en dik olduğu saatlerde çalıştırılması gibi bir bilinç değişimi sağlıyor.