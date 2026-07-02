Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, evlerin dışa açılan kapısı olan balkonların kullanımı arttı. Ancak uzmanlar, balkonları renklendiren saksıların ve bitkilerin, doğru önlemler alınmadığında ciddi yangın riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor. Özellikle saksılarda kullanılan organik toprak türleri ve sulama alışkanlıkları, fark edilmeyen kalıcı hasarlara zemin hazırlayabiliyor.

İşte balkon güvenliğini tehdit eden unsurlar ve yangın riskine karşı yapılması gerekenler:

1- KURU TOPRAĞIN 'ÇIRA' ETKİSİ

Balkon saksılarında hafifliği ve besleyiciliği nedeniyle sıklıkla tercih edilen torf (turba) toprağı, aslında çürümüş bitki kalıntılarından oluşan tamamen organik bir malzemedir. Bu toprak türü kuruduğunda son derece yanıcı bir yapıya bürünür. Üst katlardan düşebilecek sönmemiş bir sigara izmariti veya yan balkondan sıçrayabilecek bir kıvılcım, kuru torf toprağına isabet ettiğinde içten içe yanma süreci başlar. Alevsiz seyreden bu kavrulma, rüzgarın etkisiyle bir anda açık yangına dönüşebilir.

2- SU DAMLALARI VE CAMNESNELERİN MERCEK ETKİSİ

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde saksıların içinde veya çevresinde bırakılan şeffaf plastik şişeler, cam bilyeler ve kırık cam parçaları yangın riskini artırır. Bunun yanı sıra, gün ortasında yapılan sulamalar sonrasında bitki yapraklarının üzerinde kalan büyük su damlaları da benzer bir risk taşır. Bu nesneler güneş ışığını tek bir noktaya odaklayarak mercek görevi görür ve altındaki kuru yaprak veya toprağın saniyeler içinde tutuşmasına neden olur.

3- ELEKTRİK TESİSATI VE BAKIMSIZ BİTKİ ATIKLARI

Balkon dekorasyonunda sıkça kullanılan güneş enerjili lambalar veya şerit LED'lerin kabloları, açık hava şartlarında zamanla aşınabilir. Sulama esnasında bu kabloların suyla temas etmesi sonucu yaşanacak kısa devreler, saksı içindeki kurumuş bitki atıklarını (dal ve yapraklar) hızla ateşleyebilir.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, saksı kaynaklı yangın risklerini sıfıra indirmek için şu somut adımların atılmasını önermektedir:

Taş bariyeri oluşturun: Saksı toprağının üzerini doğal çakıl taşları veya pomza taşları ile kaplayın. Bu yöntem hem toprağın nemini korur hem de dışarıdan gelebilecek izmarit gibi yabancı maddelerin yanıcı toprağa ulaşmasını engeller.

Doğru saatte sulayın: Bitkileri güneşin dik geldiği öğle saatlerinde değil, sabah erken veya akşam saatlerinde sulayarak yapraklarda oluşabilecek mercek etkisinin önüne geçin. Toprağın tamamen kuruyup çölleşmesine izin vermeyin.

Temizlik ve budama: Saksı içlerinde ve balkon zemininde biriken kurumuş dal ve yaprakları düzenli olarak temizleyin.

İzolasyonlu elektrik kullanımı: Balkon aydınlatmalarında mutlaka dış mekan şartlarına uyumlu, yüksek koruma sınıflı su geçirmez ürünler tercih edin ve kabloları sulama alanından uzak tutun.