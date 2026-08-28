Anadolu topraklarında son derece nadir rastlanan ve asıl vatanı Güney Amerika olan egzotik bir tür, bu kez Doğu Anadolu'da boy gösterdi. Hobisi için kolları sıvayan emekli memur Ahmet Yılmaz, balkonda saksıda yetiştirdiği dışı renkteki sebzeyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Güneşli iklimleri ve özel seraları seven bu özel türe genellikle Mersin ile Antalya çevresindeki hobi bahçelerinde rastlanırken, bu kez beklenmedik bir biçimde Elazığ'ın iklimine uyum sağladı. Pazarlarda veya manavlarda görmeye alışık olunmayan koyu mor tonlarındaki biberleri ürünlerin arasında fark eden komşular şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ahmet Yılmaz, ilk başta tereddütle diktiği bu türün hem veriminden hem de damakta bıraktığı aromatik tattan son derece memnun olduğunu ifade etti.

KİLOSU 800 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Piyasada bulunması neredeyse imkânsız olan ve sadece özel gurme pazarlarında yer alan bu nadir sebze, ekonomik değeriyle de dudak uçuklatıyor. Üretiminin son derece az olması ve işlenmiş gurme türlerinin zor bulunması nedeniyle mor biberin kilogram fiyatı 800 TL’ye kadar ulaşıyor. Fiyatını duyanlar ise gözlerine inanamıyor.

FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

Beslenme uzmanlarının da sıklıkla dikkat çektiği mor biber, rengini veren yüksek antosiyanin bileşenleri sayesinde tam bir antioksidan deposu olarak biliniyor. Hücre yenilenmesini destekleyerek yaşlanma etkilerini geciktiren bu özel sebze, yüksek C vitamini oranıyla bağışıklık sistemini bir kalkan gibi koruyor. Kalp ve damar sağlığını desteklemesinin yanı sıra zengin A vitamini içeriğiyle göz sağlığına katkı sağlarken, metabolizmayı hızlandırarak sindirim sistemini de düzenliyor.