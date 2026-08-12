Evlerde günlük sorunları bütçe ayırmadan çözmeye yönelik pratik yöntemler arasında, balkonlara üzerine göz çizilmiş eski balonların asılması öne çıkıyor. İlk bakışta geçici bir dekorasyon gibi görünen bu uygulama, renk ve hareket unsurlarını kullanarak kuşların balkona gelmesini engellemeyi amaçlıyor.

RÜZGAR VE GÖRSEL UYARILARDAN YARALANILIYOR

Yöntemin temel amacının; güvercin ve serçe başta olmak üzere balkon, pencere ile korkuluklara tüneyen kuşları uzak tutmak olduğu belirtiliyor.

Rüzgarın etkisiyle hareket eden balonlar; renk, şekil ve üzerindeki göz çizimleriyle birleştiğinde görsel bir uyarıcı oluşturuyor. Bu durum, kuşların alana yaklaşırken tereddüt etmesine yol açıyor ancak uzmanlaşmış pratik fikirler kapsamında, nesnelerin sabit kalması durumunda kuşların zamanla bu duruma alışabileceği ve yöntemin kesin bir çözüm sunmayabileceği ifade edildi.

Ekonomik bir alternatif olarak sunulan yöntemin uygulanması şu adımlardan oluşuyor: Kutlamalardan kalan farklı renklerdeki balonların seçilmesi, balonların tam sınırına kadar zorlanmadan şişirilmesi, ince ip veya misina yardımıyla bağlanması, balkon korkuluğu ya da kuşların sıklıkla konduğu alanlara sabitlenmesi, balonların rüzgarda hareket edebileceği alanın bırakılması.

ETKİNLİĞİNİ BU ŞEKİLDE ARTIRABİLİRSİNİZ

Kuşların alışkanlık kazanmasını önlemek adına sabit bir düzen yerine değişkenlik sağlanması öneriliyor. Bu kapsamda balonların yerinin balkon genelinde değiştirilmesi, farklı renk ve yüksekliklerin denenmesi, zaman zaman balon sayısının güncellenmesi ve diğer görsel unsurlarla desteklenmesi tavsiye edildi.

Uygulamaya rağmen kuşların gelmeye devam etmesi durumunda ise balkondaki yiyecek, su veya yuva yapımına uygun materyal varlığının kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.