Binaların mimari yapısında ana gövdeden dışarıya doğru uzanan ve genellikle tek taraftan desteklenen balkonların taşıma kapasiteleri, son dönemde üzerlerine yerleştirilen yapısal ve işlevsel eşyalar nedeniyle statik sınırları zorluyor. İnşaat mühendisleri, özellikle eski yapı stoklarında balkonlara binen yüklerin denetlenmesi ve sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

METREKARE BAŞINA YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ NE KADAR?

Mevcut yapı yönetmeliklerine göre, konut projelerinde balkonlar için öngörülen hareketli yük taşıma kapasitesi metrekare başına ortalama 200 ila 350 kilogram arasında değişiklik gösteriyor. Bu hesaplama; balkonun kendi betonarme ağırlığı, dış cephe duvarları, mermerleri ve korkuluk sistemleri düşüldükten sonra kalan güvenli alanı temsil eder. Dolayısıyla, bu alanların odalar gibi statik bir döşeme mukavemetine sahip olmadığı belirtildi.

RİSK OLUŞTURAN DİĞER TEMEL UNSURLAR

Uzman raporlarına göre, balkon mimarisinde taşıma sınırının aşılmasına yol açan ve yapı güvenliğini riske atan başlıca faktörler şunlar:

Sıvı depolama ve şişme havuzlar:

Fiziksel olarak 1 metreküp su, 1 ton (1000 kg) ağırlığa eşittir. Balkonlara yerleştirilen ve derinliği 40-50 santimetreyi bulan taşınabilir çocuk havuzları ile su depoları, dar bir alana yüzlerce kilogramlık dinamik yük bindirerek tasarım limitlerinin aşılmasına neden oluyor.

Islak toprak ve ağır saksılar:

Geniş hacimli beton, mermer veya toprak saksılar kendi ağırlıklarının yanı sıra içerdikleri toprak miktarıyla da yük oluşturur. Bitki bakımı sırasında toprağın sulanması, saksı ağırlığını iki katına çıkararak balkon kenarlarında kaldıraç etkisi yaratıyor.

Ağır cam balkon sistemleri:

Yapı ömrünü tamamlamış veya korozyona uğramış binalarda, kalın temperli camlar ve ağır profillerle uygulanan kapama sistemleri, balkona ortalama 200 ila 400 kilogram arasında değişen kalıcı bir ek yük getiriyor.

FİZİKSEL DEĞİŞİMLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Balkonların yapı gövdesiyle birleştiği moment noktalarında (bağlantı hatlarında) oluşabilecek riskler belirli fiziksel değişimlerle kendini gösteriyor. Balkon tabanı veya yan duvarların binayla birleştiği dikey/yatay hatlarda meydana gelen çatlaklar. Balkona açılan kapı ve pencerelerin kasalarında sıkışma, tam kapanmama veya esneme kaynaklı yön değişimleri. Zemin kaplamalarında veya sıva altındaki betonarme bölümlerde görülen dökülmeler.

İnşaat mühendisleri, bu tür belirtilerin gözlemlendiği yapılarda balkon kullanımının sınırlandırılması ve alanında uzman teknik ekipler tarafından statik inceleme yapılması gerektiğinin altını çizdi.