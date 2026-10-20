Futbol tarihinin en iyisini onurlandırmak amacıyla verilecek özel “Tüm Zamanların Ballon d'Or'u” ödülünün adayları kamuoyuna duyuruldu. Listede 10 futbolcu yer aldı.

Ballon d'Or Of All Time, kısaca B.O.A.T adı verilen listede Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldo Nazario ödül için yarışacak isimler arasında bulunuyor.

Aday listesindeki diğer isimler ise Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini ve Marco van Basten olarak açıklandı.

B.O.A.T oylamasında listeye girebilmek için Ballon d'Or'u en az iki kez kazanmış olmak gerekiyor. Bu yüzden ödülü sadece 1 kez kazananlar listede kendilerine yer bulamadı.

Her oy için 1 euro ödenen oylama 27 Ekim'de Paris saatiyle 23.59'da, yani Türkiye saatiyle 28 Ekim'de 01.59'da sona erecek.