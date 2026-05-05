Olimpiyat altın madalyalı kayakçı Eileen Gu, Met Gala 2026 kırmızı halısında fütüristik ve sanatsal tarzıyla damga vurdu. 22 yaşındaki sporcu ve model, Hollandalı tasarımcı Iris van Herpen imzalı “baloncuk” temalı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

HAZIRLAMASI 2550 SAAT SÜRDÜ

Tam 15 bin cam baloncuktan oluşan tasarımın hazırlanması yaklaşık 2.550 saat sürdü. Elbisenin en çarpıcı detayı ise içine entegre edilen özel mekanizma oldu. Bu sistem sayesinde Gu yürüdükçe elbiseden gerçek baloncuklar çıkarak etrafında süzüldü ve görünüme dinamik bir etki kattı.

GİYİLEBİLİR SANAT OLARAK TANIMLANDI

Giydiği tasarımı “giyilebilir sanat” olarak tanımlayan Gu, stilinin hareket, doğa ve eğlenceyi yansıttığını ifade etti. Söz konusu görünüm, gecenin “Costume Art” temasıyla da örtüşerek moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

Öte yandan Eileen Gu, Kış Olimpiyatları 2026’ndaki başarılarının ardından bu kez moda sahnesinde adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü sporcunun bu dikkat çekici tarzı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.