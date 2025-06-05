Mali krizlerle boğuşan, transfer yasağı bulunan ve Trendyol Süper Lig'den küme düşen  Adana Demirspor'da kötü günler sürüyor.

Lacivert-mavili ekibe eski futbolcusu Mario Balotelli'den kötü haber geldi.

DAVAYI KAZANDI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; 34 yaşındaki İtalyan yıldız, Adana Demirspor'a karşı açtığı sözleşme ihlali davasını kazandı.

Mavi Şimşeklerin ödemediği iddia edilen maaşlar nedeniyle başlayan hukuki süreç tamamlandı. Mahkeme Balotelli'nin lehine karar vererek Adana Demirspor'un 3 milyon 150 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.