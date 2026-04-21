Güneybatı Amazon bölgesinde (Brezilya ve Bolivya sınırı), 134 bin kilometrekarelik devasa bir alanda yürütülen uydu araştırması, yerin altında saklı kalmış devasa bir altyapıyı gün yüzüne çıkardı. Toplam uzunluğu 350 kilometreyi bulan 955 farklı antik yol, bölgenin geçmişte sanıldığından çok daha "kalabalık ve organize" olduğunu kanıtladı.

ADETA CETVELLE ÇİZİLMİŞ GİBİ DÜZ

Keşfedilen yolların en dikkat çekici özelliği, rastgele patikalar olmamaları. Bilim insanları, bu yolların bilinçli bir planlama ve ileri mühendislik bilgisiyle, şaşırtıcı bir düzlükte inşa edildiğini belirtiyor. MÖ 763 yılına kadar uzanan bu yapılar, antik Aquiry kültürü tarafından inşa edilmiş dev bir "ulaşım ağı"nın parçası.

GÖKYÜZÜYLE BAĞLANTILI TÖRENSEL YOLLAR

Araştırmacılara göre bu yollar sadece mal taşımak için yapılmadı. Bazı kısa ve geniş yollar, toprağa kazınmış devasa geometrik desenlere (jeoglifler) açılıyor. Daha da ilginci, yolların bir bölümü ana yönlere (kuzey, güney, doğu, batı) tam hizalanmış durumda. Bu da Amazon halkının 2.700 yıl önce gelişmiş bir astronomi bilgisine sahip olduğunu ve yolları kozmolojik inançlarına göre tasarladıklarını gösteriyor.

NEHİRLERE VE GİZEMLİ ORMANLARA ÇIKIYOR

Yolların analizi yapıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor:

Yüzde 40'ı nehirlere ulaşıyor: Bu, gelişmiş bir su ticareti ve lojistik ağına işaret ediyor.

Yüzde 50'si ormanın ortasında bitiyor: Bu yolların ya antik tarım alanlarına ya da bugün hala keşfedilmemiş gizli tören merkezlerine açıldığı düşünülüyor.

BALTA GİMEMİŞ ORMAN TEORİSİ BİTTİ

Yıllarca "insansız ve vahşi" olarak nitelendirilen Amazon yağmur ormanlarının, aslında binlerce yıl önce höyük yerleşimleri, ticaret rotaları ve devasa tören alanlarıyla yaşayan bir metropol olduğu artık kesinleşti. Bu keşif, insanlığın doğayla kurduğu en karmaşık ve en eski bağlardan birini temsil ediyor.