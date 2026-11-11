Letonya ve Litvanya'da hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, NATO savaş uçakları Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandı. Letonya Ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu. Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de ülkenin ikinci büyük şehri Kaunas ve çevresindeki bölge için sığınaklara inme çağrısı yaptı. Merkez, havalanan NATO savaş uçaklarının Baltık hava savunma görevini yürüttüğünü bildirdi.

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