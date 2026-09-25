Baltıklar bölgesinde Rus askeri uçaklarının hareketliliği nedeniyle NATO'nun hava devriye faaliyetlerinde alarm verildi.
NATO Hava Komutanlığı, 24 Eylül'de uluslararası hava sahasında birden fazla Rus askeri uçağının tespit edilmesi üzerine Hızlı Reaksiyon Alarmı (QRA) unsurlarının harekete geçirildiğini duyurdu.
TÜRK JETLERİ BİRER BİRER HAVALANDI
Operasyona Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde NATO hava savunma görevi kapsamında konuşlu bulunan Türk F-16'ları da katıldı.
Rus askeri uçaklarının tespit edilmesinin ardından Estonya'da konuşlu Türk F-16'ları alarm üzerine havalandı.
İTALYAN UÇAKLARI DA LİTVANYA'DAN KALKTI
Türk savaş uçaklarına, Litvanya'nın Siauliai Hava Üssü'nde görev yapan İtalyan Eurofighter savaş uçakları eşlik etti.
FİNLANDİYA VE İSVEÇ İLK KEZ ORTAK GÖREVDE
Operasyonda Finlandiya Hava Kuvvetlerine ait F-18'ler ile İsveç Hava Kuvvetlerine ait JAS Gripen savaş uçakları da görev aldı.
Türk Hava Kuvvetleri unsurları, Baltık bölgesindeki NATO hava savunma faaliyetleri kapsamında görev yapıyor.