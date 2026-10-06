Olay, ABD'nin Baltimore kentinden Miami'ye giden American Airlines uçağında meydana geldi.
İddiaya göre uçuş sırasında Katy Inzer isimli kadın yolcunun müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürüldü.
TMZ'nin haberine göre kadının önündeki koltukta oturan erkek yolcu, arkadan sesler gelmesi üzerine uyarıda bulunmak istedi. Arkasına dönen yolcu, Inzer'in kıyafetlerinin bir bölümünü çıkardığını öne sürdü.
UÇUŞ EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
Erkek yolcunun durumu kabin ekibine bildirmesinin ardından uçuş görevlileri kadın yolcunun yanına gitti.
Görevliler, Inzer'den hareketlerine son vermesini ve kıyafetlerini yeniden giymesini istediği belirtti; kadın yolcu da uyarı üzerine kıyafetlerini giydi.
'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM' DEDİ
Uçağın Miami Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından polis ekipleri Inzer'in ifadesini aldı.
Uçuşunun yaklaşık iki saat geciktiğini ve bu esnada içki içtiğini söyleyen kadın yolcu, uçuş esnasında uyuduğunu ve yaşanan olayları hatırlamadığını iddia etti.
Polisin soruşturma başlattığı olayın FBI tarafından devralındığı bildirildi.