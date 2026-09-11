Kocaeli Darıca’da Balyanoz Koyu’ndaki beton santrali tartışması adliyeye taşındı. Yeni Partili üç belediye meclis üyesi, uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile iki belediye yöneticisi hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MECLİSTE DEFALARCA GÜNDEME GETİRDİLER

Yeni Partili meclis üyeleri, beton santraliyle ilgili belediye meclisinde defalarca soru yönelttiklerini ve gerekli işlemlerin yapılmasını istediklerini belirtti. Ancak uyarılarına rağmen sonuç alınamadığını öne süren meclis üyeleri, Gebze Adliyesi’ne giderek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“HESABI HUKUK SORACAK”

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan meclis üyeleri, Balyanoz Koyu ve Darıca halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, “Bizim mücadelemiz makamla değil, hukuksuzlukladır. Kamu yararını ilgilendiren hiçbir konunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Bundan sonra hesabı siyaset değil, hukuk soracak” ifadelerini kullandı.