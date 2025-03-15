Çanakkale'de iki grup arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve balyozlu kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.Y. bıçaklanırken, İ.Y. balyoz darbeleriyle elinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi bildirildi.
GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.E. ve T.C. serbest, B.E, Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.