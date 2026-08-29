Çin, açık deniz yüzer güneş enerjisi tesislerinde çelik ve plastik gibi geleneksel malzemelerin yerini alabilecek çevre dostu bir alternatifi hayata geçirdi. CIMC Açık Deniz Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, Çin Ormancılık Grubu ve Pekin Ormancılık Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen dünyanın ilk 100 kW kapasiteli bambu yüzer güneş enerjisi platformu "Jilin-2", açık denizde başarıyla teste tabi tutuldu.

2023 yılında denize indirilen 10 kW'lık prototipin ardından devreye alınan bu daha büyük platform, elde edilen elektriği hidrojen, amonyak ve metanol üretimi gerçekleştiren bir gösteri tesisine aktaracak.

"Deniz Bambu Borusu" olarak adlandırılan özel yapısal sistem; yüksek nem, korozyon, tuzlu su ve ultraviyole radyasyona karşı dirençli hale getirilmiş lif takviyeli ahşap-bambu kompozit malzemelerden oluşuyor.

Çelik ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) yapılara kıyasla hem hafif hem de çevresel etkisi düşük bir seçenek sunan bu mühendislik harikası ürünün, açık denizin zorlu yorulma ve çevresel stres koşullarına karşı sergileyeceği performans zaman içinde yakından takip edilecek.

Geliştiriciler, bu teknolojiyi yalnızca güneş enerjisi tesisleriyle sınırlı tutmayıp açık deniz enerji adaları ile deniz çiftliklerinde de kullanmayı hedefliyor. 100 kW’lık bu sistemin, bambunun endüstriyel ölçekli altyapılara entegrasyonu açısından kritik bir eşik olduğu belirtilirken, bir sonraki aşamada megavat seviyesindeki pilot projelere geçilmesi planlanıyor.