Çin Ormancılık Akademisi tarafından geliştirilen sistem, yıllardır kullanılan saman bariyerlerine alternatif olarak tasarlandı. Araştırmacılar, bambunun daha uzun ömürlü olması ve farklı iklim koşullarına daha iyi dayanması sayesinde çölleşmeyle mücadelede daha etkili bir çözüm sunabileceğini belirtiyor.

HAREKETLİ KUM TEPELERİNİ SABİTLEMEYİ AMAÇLIYOR

Yeni yöntemde bambudan üretilen şeritler ve özel paneller, kum tepelerinin üzerine kareli bir düzen oluşturacak şekilde yerleştiriliyor. Bu yapı, rüzgarın hızını zemine yakın bölgede düşürerek kumun taşınmasını sınırlandırıyor. Aynı zamanda kumun arasında nemin korunmasına yardımcı olarak bitkilerin kök salmasını kolaylaştırıyor.

Araştırmacılara göre bambunun hafif yapısı sayesinde kurulumu daha kolay yapılabiliyor. Hızlı yenilenebilen doğal bir kaynak olması da sistemi çevresel açıdan daha sürdürülebilir hale getiriyor. Geliştirilen bariyerlerin özellikle Çin’in kuzeyindeki kurak ve yarı kurak bölgelerde kullanılması planlanıyor.

ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELEDE YENİ ADIM

Çin, uzun yıllardır kuzey bölgelerinde çölleşmeyi yavaşlatmak amacıyla ağaçlandırma çalışmaları, saman bariyerleri ve farklı arazi iyileştirme yöntemleri uyguluyor. Bambu bariyerlerinin de bu yöntemleri tamamlayacak yeni bir seçenek olması bekleniyor.

Araştırmacılar, saha testlerinden olumlu sonuç alınması halinde bambu tabanlı sistemin yalnızca Çin’de değil, çölleşme riski taşıyan diğer ülkelerde de kullanılabileceğini değerlendiriyor.